Врач Малиновская: жизни Никиты Михалкова угрожают гипоксия и одышка

По мнению врача, после кризисного состояния целесообразно приступить к процедурам физиотерапии и ингаляций увлажненным кислородом. Также необходимо делать дыхательную гимнастику, заниматься ЛФК. Все эти меры в комплексе должны способствовать скорейшему восстановлению 77-летнего режиссера.