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Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Врач Малиновская: жизни Никиты Михалкова угрожают гипоксия и одышка

Сегодня, 08:31
Актер и режиссер Никита Михалков был госпитализирован еще в начале января. Врачи поставили ему диагноз «идиопатическая пневмония». Это заболевание сопровождается проблемами с дыханием.

Врач Светлана Малиновская в беседе с Общественной службой новостей перечислила основные моменты, которые могут способствовать скорейшему выздоровлению Михалкова.

Эксперт отметила, что опасными для жизни симптомами пневмонии является легочная недостаточность, одышка и гипоксия. Малиновская выразила уверенность, что режиссер находится под наблюдением грамотных и компетентных специалистов.

По мнению врача, после кризисного состояния целесообразно приступить к процедурам физиотерапии и ингаляций увлажненным кислородом. Также необходимо делать дыхательную гимнастику, заниматься ЛФК. Все эти меры в комплексе должны способствовать скорейшему восстановлению 77-летнего режиссера.

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