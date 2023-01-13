Врач Малиновская: жизни Никиты Михалкова угрожают гипоксия и одышка

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Врач Светлана Малиновская в беседе с Общественной службой новостей перечислила основные моменты, которые могут способствовать скорейшему выздоровлению Михалкова.
Эксперт отметила, что опасными для жизни симптомами пневмонии является легочная недостаточность, одышка и гипоксия. Малиновская выразила уверенность, что режиссер находится под наблюдением грамотных и компетентных специалистов.
По мнению врача, после кризисного состояния целесообразно приступить к процедурам физиотерапии и ингаляций увлажненным кислородом. Также необходимо делать дыхательную гимнастику, заниматься ЛФК. Все эти меры в комплексе должны способствовать скорейшему восстановлению 77-летнего режиссера.