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Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

В Омской области неуправляемый самосвал переехал двух работников фермы

Сегодня, 10:14
Фото: 1MI
Иллюстрация
Мужчины с многочисленными переломами и ушибами были госпитализированы в ЦРБ.

В Исилькульском районе Омской области госавтоинспекторы разбираются во всех нюансах не совсем обычного ДТП, где пострадали два пешехода.

«В четверг, 12 января, около 12:30 на ферме Научно-производственного хозяйства „Боевое“ 35-летний водитель самосвала „ГАЗ САЗ“ перевозил корма. В какой-то момент он вышел из автомобиля и не поставил его на ручной тормоз. При разгрузке транспортное средство начало движение», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

В итоге при разгрузке под колеса неуправляемого самосвала попал сам водител и 47-летний работник фермы. У первого мужчины врачи диагностировали перелом обоих предплечий и ушиб грудной клетки. У второго — тупую травму живота, перелом лопатки, обоих предплечий и ушиб груди.

Сейчас оба пострадавших находятся в больнице, выяснил Город55.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#Эксклюзивы#ДТП#ЧП#Авария
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