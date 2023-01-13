В Омской области неуправляемый самосвал переехал двух работников фермы

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В Исилькульском районе Омской области госавтоинспекторы разбираются во всех нюансах не совсем обычного ДТП, где пострадали два пешехода.
«В четверг, 12 января, около 12:30 на ферме Научно-производственного хозяйства „Боевое“ 35-летний водитель самосвала „ГАЗ САЗ“ перевозил корма. В какой-то момент он вышел из автомобиля и не поставил его на ручной тормоз. При разгрузке транспортное средство начало движение», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
В итоге при разгрузке под колеса неуправляемого самосвала попал сам водител и 47-летний работник фермы. У первого мужчины врачи диагностировали перелом обоих предплечий и ушиб грудной клетки. У второго — тупую травму живота, перелом лопатки, обоих предплечий и ушиб груди.
Сейчас оба пострадавших находятся в больнице, выяснил Город55.