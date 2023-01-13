В Омской области неуправляемый самосвал переехал двух работников фермы

В итоге при разгрузке под колеса неуправляемого самосвала попал сам водител и 47-летний работник фермы. У первого мужчины врачи диагностировали перелом обоих предплечий и ушиб грудной клетки. У второго — тупую травму живота, перелом лопатки, обоих предплечий и ушиб груди.