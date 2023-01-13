В Омской области директор стройкомпании ответит в суде за аферу с нацпроектами

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Прокурор Горьковского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу директора ООО «Торгово-строительная копания «СВД» («ТСК СВД») Сергея Дурманова. На скамью подсудимых он попадет по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения.
«Уголовное дело было возбуждено после проверки соблюдения действующего законодательства при реализации национального проекта «Здравоохранение»», — пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области.
По версии следствия, в 2021 году между БУЗОО «Горьковская ЦРБ» и «ТСК СВД» заключен контракт на капитальный ремонт здания детской и женской консультаций, в том числе и демонтаж системы отопления.
Вот только от старых батарей и других систем отопления избавились сами работники «Горьковской ЦРБ». Однако Дурманов, как считают силовики, отлично зная об этом, все же включил в документы об оплате выполненных работ тот самый демонтаж на общую сумму в 106 тыс. рублей.
Сам обвиняемый от дачи показаний отказался. Рассматривать его уголовное дело будет Горьковский районный суд.