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Posted Сегодня, 10:00

Published Сегодня, 10:00

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

В Омской области директор стройкомпании ответит в суде за аферу с нацпроектами

Сегодня, 10:00
Фото: 1MI
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В документы о выполненных работах обвиняемый включил липовые сведения.

Прокурор Горьковского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу директора ООО «Торгово-строительная копания «СВД» («ТСК СВД») Сергея Дурманова. На скамью подсудимых он попадет по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения.

«Уголовное дело было возбуждено после проверки соблюдения действующего законодательства при реализации национального проекта «Здравоохранение»», — пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области.

По версии следствия, в 2021 году между БУЗОО «Горьковская ЦРБ» и «ТСК СВД» заключен контракт на капитальный ремонт здания детской и женской консультаций, в том числе и демонтаж системы отопления.

Вот только от старых батарей и других систем отопления избавились сами работники «Горьковской ЦРБ». Однако Дурманов, как считают силовики, отлично зная об этом, все же включил в документы об оплате выполненных работ тот самый демонтаж на общую сумму в 106 тыс. рублей. 

Сам обвиняемый от дачи показаний отказался. Рассматривать его уголовное дело будет Горьковский районный суд. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Суд#Новости#Омск#Омская область#Россия#Горьковский район#Прокуратура#Нацпроекты#Мошенничество
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