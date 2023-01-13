В Омской области директор стройкомпании ответит в суде за аферу с нацпроектами

Вот только от старых батарей и других систем отопления избавились сами работники «Горьковской ЦРБ». Однако Дурманов, как считают силовики, отлично зная об этом, все же включил в документы об оплате выполненных работ тот самый демонтаж на общую сумму в 106 тыс. рублей.