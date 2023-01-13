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В омском «Евромеде» сменилось руководство

Сегодня, 05:03
Фото: Город55
иллюстрация
Компанию возглавила Татьяна Шрейдер, до этого — руководитель одного из корпусов медцентра.

В омском медицинском центре «Евромед» вчера, 12 января, сменился руководитель. Пост управляющего заняла Татьяна Фалентиновна Шрейдер — акушер-гинеколог, прежде руководивший одним из корпусов медцентра. Согласно открытым данным, в 2010–2013 годах Шрейдер была председателем правления жилищно-строительного корпоратива «Удачный», «прописанного в Омске на улице Волховстроя.

Предыдущий управляющий, Слава Ароновна Шуголь, занимала этот пост восемь с половиной лет, с августа 2014 года. Она остается владелицей 10% ООО «Академия профессионального образования «Евромед» — еще одной составляющей бизнес-империи Фридманов.

#Николай Эйхвальд#Экономика#Новости#Татьяна Шрейдер
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