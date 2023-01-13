В омском «Евромеде» сменилось руководство

В омском медицинском центре «Евромед» вчера, 12 января, сменился руководитель. Пост управляющего заняла Татьяна Фалентиновна Шрейдер — акушер-гинеколог, прежде руководивший одним из корпусов медцентра. Согласно открытым данным, в 2010–2013 годах Шрейдер была председателем правления жилищно-строительного корпоратива «Удачный», «прописанного в Омске на улице Волховстроя.
Предыдущий управляющий, Слава Ароновна Шуголь, занимала этот пост восемь с половиной лет, с августа 2014 года. Она остается владелицей 10% ООО «Академия профессионального образования «Евромед» — еще одной составляющей бизнес-империи Фридманов.