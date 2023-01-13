В омском «Евромеде» сменилось руководство

Предыдущий управляющий, Слава Ароновна Шуголь, занимала этот пост восемь с половиной лет, с августа 2014 года. Она остается владелицей 10% ООО «Академия профессионального образования «Евромед» — еще одной составляющей бизнес-империи Фридманов.