В Омске задержали женщину-курьера с партией наркотиков

Уголовное дело возбуждено по факту попытки сбыта наркотических средств в крупном размере по статье 228 УК РФ, с лишением свободы на срок от 10 до 20 лет. Женщина ранее судима не была, на время расследования оформлена подписка о невыезде и надлежащем поведении.