В Омске задержали женщину-курьера с партией наркотиков

В ходе оперативных мероприятий по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области установлено, что к противозаконной деятельности причастна 32-летняя жительница Кировского округа.
Сотрудники задержали гражданку в момент организации тайников-закладок для дальнейшей реализации наркопотребителям. При досмотре изъяли более 100 различных свертков и нефасованный порошок, которые по результатам экспертизы являются синтетическими наркотиками.
Задержанная является матерью двух детей, в том числе грудного ребенка. Незаконный бизнес нашла в сети Интернет. Работала курьером уже больше двух месяцев, для конспирации арендовала разные квартиры, где полученные партии организовывала для закладок, — сообщили оперативники.
Уголовное дело возбуждено по факту попытки сбыта наркотических средств в крупном размере по статье 228 УК РФ, с лишением свободы на срок от 10 до 20 лет. Женщина ранее судима не была, на время расследования оформлена подписка о невыезде и надлежащем поведении.