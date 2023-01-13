В Омске продлится прием документов на получение жилищного сертификата от детей-сирот

«Потребность в сертификатах мы отметили еще в прошлом году, поэтому проводили дополнительные приемы документов, было выделено финансирование из областного бюджета. Всего в 2022 году обратились с заявлениями свыше 500 человек, сертификаты получили 202 гражданина, 10 из них это омичи, которые сейчас выполняют задачи в зоне специальной военной операции. У них по решению губернатора есть преимущественное право на включение в список уже с 18 лет», — рассказала Оксана Груздева.

Право на получение однократной социальной выплаты для приобретения жилья получают дети-сироты, проживающие на территории Омска, достигшие 23-летнего возраста. В 2023 году список претендентов на получение пополнили дети-сироты, имеющие судебное решение о выделении им жилья. В настоящее время рассматривают еще дополнение для граждан с детьми, которые достигли 18-летнего возраста.

Что входит в пакет документов можно узнать на сайте Правительства Омской области.