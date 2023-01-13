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Posted Сегодня, 09:20

Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

В Омске продается «Старая мельница» за полтора миллиона

Сегодня, 09:20
Фото: Паблик кафе "Старая мельница" в ВКонтакте
иллюстрация
Кафе на Левобережье, по словам продавца, вполне рентабельно: хозяину просто понадобились деньги.

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже кафе «Старая мельница». Расположено оно в Кировском округе, в районе Лесного проезда. По словам хозяина, кафе рентабельное, срок окупаемости составляет 8-10 месяцев.

— Продаю, потому, что срочно нужны денежные средства, — объяснил продавец. — Ремонт на данный момент для данного контингента посетителей не нужен, коллектив слаженный…

Обменивать кафе на жилую недвижимость, машину или какие-то другие активы хозяин, по его словам, не намерен. Заявленная стоимость заведения — полтора миллиона рублей, но возможен торг.

По словам одного из местных жителей, «Старая мельница» пользуется определенной популярностью в округе, но заведение это специфическое.

— Народ там собирается из соседних домов, — объяснил омич, — и регулярно происходят драки. Но место известное, его тут все знают.

Судя по данным в социальных сетях, заведение продолжает работать, несмотря на финансовые проблемы.

#Николай Эйхвальд#Экономика#Общество#Новости#Кафе
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