В ГД оценили назначение Герасимова командующим Объединенной группировкой ВС РФ

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Парламентарий также заявил, что руководить специальной военной операцией (СВО) должен человек, обладающий всеми полномочиями по всем Вооруженным силам, и что лично он считает это назначение правильным, пишет Pravda.Ru.
По словам Лебедева, Герасимов и ранее был вовлечен в спецоперацию, но тогда он выполнял контролирующие функции, а теперь будет управлять группировкой всех войск российской армии. Так было и во время Великой Отечественной войны, резюмировал эксперт.