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Posted Сегодня, 15:21

Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

В ГД оценили назначение Герасимова командующим Объединенной группировкой ВС РФ

Сегодня, 15:21
Фото: military.pravda.ru
Член комитета Государственной думы Российской Федерации по обороне, генерал-лейтенант Виктор Лебедев сообщил, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, на днях назначенный командующим Объединенной группировкой ВС РФ, будет управлять боевыми действиями как во время войны.

Парламентарий также заявил, что руководить специальной военной операцией (СВО) должен человек, обладающий всеми полномочиями по всем Вооруженным силам, и что лично он считает это назначение правильным, пишет Pravda.Ru.

По словам Лебедева, Герасимов и ранее был вовлечен в спецоперацию, но тогда он выполнял контролирующие функции, а теперь будет управлять группировкой всех войск российской армии. Так было и во время Великой Отечественной войны, резюмировал эксперт.

#Общество
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