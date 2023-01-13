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Posted 13 января 2023, 09:28

Published 13 января 2023, 09:28

Modified 13 января 2023, 09:30

Updated 13 января 2023, 09:30

Тушили 4 часа. В Омске ночью горел склад на 1200 «квадратов»

13 января 2023, 09:28

40 человек тушили ночью пожар в складском помещении на севере Омска

Погибших нет. Пожар в омских «Нефтяниках» тушили 4 часа.

Пресс-служба МЧС Омской области сообщила, что ночью в пожарную службу поступило сообщение о пожаре на складе на проспекте Губкина в Советском округе. Приняли информацию в 03:36.

Локализовать возгорание удалось к 05:00, открытый огонь потушили за 20 минут. Полностью потушили пожар к 07:35, пришлось разбирать поврежденные конструкции на площади 1200 кв. м.

Работали на пожаре 7 служебных автомобилей и 40 пожарников, 2 звена газодымовой защиты. На момент прибытия службы здание вовсю горело внутри. Сообщается, что обращение поступило поздно, поэтому пожар успел развиться.

При пожаре на складе никто не пострадал. Напомним, вчера возбудили уголовное дело на сотрудницу «Омскгоргаза» после пожара в девятиэтажке.

После пожара в омской девятиэтажке завели уголовное дело на работницу «Омскгоргаза»
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#Дарья Зыкова#Происшествия#Омск#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#Склад#Новости
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