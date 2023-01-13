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Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

Специалист сообщил о необходимости соблюдать правила пользования эскалатором в метро

Сегодня, 07:53
Фото: 1MI
Архитектор Николай Шумаков напомнил о несчастном случае, произошедшем в начале января этого года с ребенком в столичной подземке и отметил, что эскалатор является зоной повышенной опасности.

Он пояснил, что ребенку на движущейся лестнице в метро зажало голову, что привело к перелому челюсти и височной кости, пишет Pravda.Ru со ссылкой на Телеканал «360».

По словам специалиста, не исключено, что подъемник был сдан с нарушениями, и в соответствии с действующими правилами, такой механизм не должен был эксплуатироваться, однако надзорные органы дали слабину. 

При пользовании эскалатором необходимо держаться за поручень, не бегать и не препятствовать проходу других пассажиров, подчеркнул Николай Шумаков. 

#Общество
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