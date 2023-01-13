Специалист сообщил о необходимости соблюдать правила пользования эскалатором в метро

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Он пояснил, что ребенку на движущейся лестнице в метро зажало голову, что привело к перелому челюсти и височной кости, пишет Pravda.Ru со ссылкой на Телеканал «360».
По словам специалиста, не исключено, что подъемник был сдан с нарушениями, и в соответствии с действующими правилами, такой механизм не должен был эксплуатироваться, однако надзорные органы дали слабину.
При пользовании эскалатором необходимо держаться за поручень, не бегать и не препятствовать проходу других пассажиров, подчеркнул Николай Шумаков.