Специалист рассказал об опасности употребления энергетиков детьми

Энергетики содержат в себе большое количество сахар, кофеина, таурина и других веществ, оказывающих психостимулирующее действие. После употребления таких напитков выделяется энергия в большом количестве. Это приводит к формированию «дофаминовой петли». Со временем организм становится зависимым от таких напитков. Одной баночки становится уже мало, и люди пьют их почти постоянно, увеличивая дозы. При употреблении энергетиков подростками возрастает риск дальнейшего формирования алкогольной или наркотической зависимости.