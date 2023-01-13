Специалист рассказал об опасности употребления энергетиков детьми

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Недавно спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил запретить продажу энергетиков детям до 18 лет. Данную инициативу одобрили врачи.
Нарколог и психиатр Василий Шуров поделился с Общественной службой новостей, каким образом энергетики влияют на состояние растущего организма. По мнению специалиста, «детской нормы» при употреблении энергетических напитков не существует. Пить их однозначно вредно.
Энергетики содержат в себе большое количество сахар, кофеина, таурина и других веществ, оказывающих психостимулирующее действие. После употребления таких напитков выделяется энергия в большом количестве. Это приводит к формированию «дофаминовой петли». Со временем организм становится зависимым от таких напитков. Одной баночки становится уже мало, и люди пьют их почти постоянно, увеличивая дозы. При употреблении энергетиков подростками возрастает риск дальнейшего формирования алкогольной или наркотической зависимости.
Специалисты предупредили, что опасными последствиями энергетических напитков являются нарушения функций поджелудочной железы, разбалансировка артериального давления, тахикардия, нарушения сна, поведенческие и эмоциональные расстройства.