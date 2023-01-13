Состояние фигуриста Костомарова не изменилось

В 2006 году Костомаров был удостоен титула олимпийского чемпиона, кроме того, фигурист носит звания двукратного победителя Чемпионатов мира, является трижды чемпионом Европы, трижды он становился финалистом Гран-при и три раза — чемпионом РФ. Костомаров в разные периоды выступал в паре с Екатериной Давыдовой, Татьяной Навкой и Анной Семенович.