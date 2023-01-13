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Posted Сегодня, 17:57

Published Сегодня, 17:57

Modified Сегодня, 17:58

Updated Сегодня, 17:58

Состояние фигуриста Костомарова не изменилось

Сегодня, 17:57
Стало известно о стабильно тяжелом состоянии находящегося в реанимации 45-летнего фигуриста Романа Костомарова.

Согласно данным, предоставленным РИА Новости, российский спортсмен, проходящий лечение в стационаре с диагнозом “левосторонняя пневмония”, находится в стабильно тяжелом состоянии. 

10 января Костомаров был направлен в реанимационное отделение и подключен к ИВЛ. Об этом информирует Russian.rt.com.

Известно, что у спортсмена диагностирован грипп В, нередко вызывающий течение заболевания в тяжелой форме.

В 2006 году Костомаров был удостоен титула олимпийского чемпиона, кроме того, фигурист носит звания двукратного победителя Чемпионатов мира, является трижды чемпионом Европы, трижды он становился финалистом Гран-при и три раза — чемпионом РФ. Костомаров в разные периоды выступал в паре с Екатериной Давыдовой, Татьяной Навкой и Анной Семенович.

 

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