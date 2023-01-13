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Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Слышал голоса. Омич пойдет под суд за массовую резню на улице

Сегодня, 07:13
Фото: Город55
Иллютрация
Без причины обвиняемый избил пенсионера и ранил ножом трех случайных прохожих.

Первый заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по резонансному уголовному делу о массовой резне на улице Стрельникова 16 июля прошлого года, которую устроил 20-летний Роман К.

«По версии следствия, у фигуранта этого дела из-за длительного употребления  психоактивных веществ развился острый психоз, который сопровождался слуховыми галлюцинациями», — пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области.

Эти голоса и нашептали нашему  «герою» взять нож и начать убивать людей на улице. Первой жертвой омича стал 79-летний пенсионер, которого он приметил во дворе дома на улице Стрельникова. По информации силовиков, обвиняемый подошел к мужчине и стал его избивать, а затем схватил металлическую трубу, но воспользоваться ей не успел, так как потерпевший спрятался в подъезде.

«Через час, вооружившись ножом, обвиняемый пришел к магазину на той же улице, где напал на незнакомого 24-летнего покупателя, которому нанес 4 удара ножом в область головы и шеи, после чего сбежал с места происшествия», — рассказали в региональной прокуратуре.

После этого омич с «голосами в голове» выбежал на улицу и изрезал ножом еще двух мужчин, которые чинили автомобиль.  Только после этого парня скрутили полицейские.

В СКР по Омской области на задержанного возбудили головное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». На допросах фигурант сознался в нападениях, но заявил, что плохо помнит тот день, так как был под действиями наркотика, ком, по информации Города55 являлся окбутират.

После судебно-медицинской экспертизы, которая и установила стадию психоза и невменяемости, уголовное дело было направлено в суд с ходатайством о применении в отношении подсудимого принудительных мер медицинского характера, то есть лечения в закрытой специализированной психиатрической клинике.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#Криминал#Жесть#Суд#Уголовное дело
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