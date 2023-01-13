Слышал голоса. Омич пойдет под суд за массовую резню на улице

Эти голоса и нашептали нашему «герою» взять нож и начать убивать людей на улице. Первой жертвой омича стал 79-летний пенсионер, которого он приметил во дворе дома на улице Стрельникова. По информации силовиков, обвиняемый подошел к мужчине и стал его избивать, а затем схватил металлическую трубу, но воспользоваться ей не успел, так как потерпевший спрятался в подъезде.