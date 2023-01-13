Синоптик Варакин: в Москве на следующей неделе будет гололедица

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
Прогнозом погоды для столичного региона синоптик поделился с RT.
Эксперт отметил, что в выходные дни температура воздуха в Москве будет повышаться.
В субботу ожидается слабоотрицательный фон, рассказал Варакин, от нуля до минуса двух градусов Цельсия. А в воскресенье повысится до 0°С. Существенных осадков в выходные дни не будет. По Московской области возможны слабые осадки на границе с Тверской областью. А вот основные осадки ожидаются по северо-западу, то есть в Ленинградской, Псковской и Новгородской области.
В конце следующей недели в столице возможно будет сильная гололедица, предупреждает Варакин.
«Уже сейчас при переходе через 0°С довольно скользко. Но самая опасная погода ожидается в среду и четверг следующей недели. Там уже и мокрый снег, и дождь с плюсовыми температурами. За эти дни может выпасть от 10 до 15 процентов месячной нормы осадков. А затем в субботу и воскресенье опять будет минус пять», — добавил он.