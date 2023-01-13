Синоптик Варакин: в Москве на следующей неделе будет гололедица

«Уже сейчас при переходе через 0°С довольно скользко. Но самая опасная погода ожидается в среду и четверг следующей недели. Там уже и мокрый снег, и дождь с плюсовыми температурами. За эти дни может выпасть от 10 до 15 процентов месячной нормы осадков. А затем в субботу и воскресенье опять будет минус пять», — добавил он.