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Posted Сегодня, 17:17

Published Сегодня, 17:17

Modified Сегодня, 17:19

Updated Сегодня, 17:19

Синоптик Варакин: в Москве на следующей неделе будет гололедица

Сегодня, 17:17
Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, какая погода ожидает москвичей в ближайшие выходные и на следующей неделе.

Прогнозом погоды для столичного региона синоптик поделился с RT.

Эксперт отметил, что в выходные дни температура воздуха в Москве будет повышаться.

В субботу ожидается слабоотрицательный фон, рассказал Варакин, от нуля до минуса двух градусов Цельсия. А в воскресенье повысится до 0°С. Существенных осадков в выходные дни не будет. По Московской области возможны слабые осадки на границе с Тверской областью. А вот основные осадки ожидаются по северо-западу, то есть в Ленинградской, Псковской и Новгородской области.

В конце следующей недели в столице возможно будет сильная гололедица, предупреждает Варакин.

«Уже сейчас при переходе через 0°С довольно скользко. Но самая опасная погода ожидается в среду и четверг следующей недели. Там уже и мокрый снег, и дождь с плюсовыми температурами. За эти дни может выпасть от 10 до 15 процентов месячной нормы осадков. А затем в субботу и воскресенье опять будет минус пять», — добавил он.

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