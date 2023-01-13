Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Уже на следующей неделе в четверг, 19 января, омичи будут отмечать один из главных православных праздников — Крещение Господне. Многие планируют окунаться в прорубь. Ранее мы писали о советах медиков о том, как подготовиться к этой экстремальной процедуре, чтобы вместо очищения души и заряда бодрости не получить простуду и не оказаться на больничной койке.
Теперь о мерах предосторожности Городу55 рассказали областном ГУ МЧС по Омской области.
Семь основных требований к купели:
1. Купальня оборудуется на участке водного объекта с пологими широкими берегами со слабым (не более 0.5 м/с) течением, в месте оборудования купальни не должно быть промоин и спусков теплой воды.
2. Толщина льда должна составлять не менее 25 см (сейчас 40—60 см, в затонах и на озерах 50—70 см).
3. В местах купания должен быть выставлен щит со спасательным инвентарем: «конец Александрова», спасательный багор, спасательный круг.
4. В местах возможного передвижения людей по льду майна должна ограждаться вехами, флажками.
5. В непосредственной близости от купальни устанавливаются палатки, приспособленные для переодевания и обогрева людей. В темное время суток — освещение.
6. Путь следования от купальни до места переодевания и обогрева выкладывается соломой (опилками) либо оборудуется неметаллическим трапом.
7. Купание детей до 14 лет без присмотра взрослых строго запрещается.
Также в пресс-службе областного ГУ МЧС рассказали, что список мест для крещенских купаний еще только формируется. Он будет меняться в зависимости от запроса местных жителей, погоды и состояния льда на водоемах. Пока подано 16 заявок. Предварительный список спасатели обещают обнародовать 17 января. Окончательный станет известен только в канун Крещения, вечером 18 января.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области:
«Сотрудники Главного управления МЧС России по Омской области, осуществляющие дежурство, находятся в непосредственной близости от купальни на случай оказания оперативной помощи окунающимся. В случае возникновения предпосылок к несчастным случаям, ухудшению состояния здоровья населению рекомендовано немедленно сообщать об этом представителям органов местной власти, службы охраны общественного порядка, врачам „Скорой помощи“, находящимся в местах проведения праздничных мероприятий».