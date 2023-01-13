Уже на следующей неделе в четверг, 19 января, омичи будут отмечать один из главных православных праздников — Крещение Господне. Многие планируют окунаться в прорубь. Ранее мы писали о советах медиков о том, как подготовиться к этой экстремальной процедуре, чтобы вместо очищения души и заряда бодрости не получить простуду и не оказаться на больничной койке.