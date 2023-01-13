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Posted Сегодня, 17:55

Published Сегодня, 17:55

Modified Сегодня, 17:56

Updated Сегодня, 17:56

Песков: за повышение призывного возраста в РФ отвечает Минобороны

Сегодня, 17:55
По мнению Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ, ситуация с повышением призывного возраста в стране — это прерогатива Министерства обороны.

Песков заявил, что сотрудники Минобороны должны представить аргументацию этой идеи. Об этом пишет Russian.rt.com.

Также он сообщил о поддержке данного решения российским лидером. Несмотря на это реализацию его деталей и оформления будет осуществлять соответствующее ведомство, а именно Минобороны.

Известно, что предложение о повышении призывного возраста до 21 года было выдвинуто Сергеем Шойгу, главой Министерства обороны. Что касается предельного возраста призыва, его предлагают повысить до 30 лет.

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