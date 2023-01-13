Песков: за повышение призывного возраста в РФ отвечает Минобороны

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
Песков заявил, что сотрудники Минобороны должны представить аргументацию этой идеи. Об этом пишет Russian.rt.com.
Также он сообщил о поддержке данного решения российским лидером. Несмотря на это реализацию его деталей и оформления будет осуществлять соответствующее ведомство, а именно Минобороны.
Известно, что предложение о повышении призывного возраста до 21 года было выдвинуто Сергеем Шойгу, главой Министерства обороны. Что касается предельного возраста призыва, его предлагают повысить до 30 лет.