Перепады температур. Омской области грозит еще несколько страшных ночей в январе

Posted 13 января 2023, 11:30
Published 13 января 2023, 11:30
Modified 13 января 2023, 11:30
Updated 13 января 2023, 11:30
Всю следующую неделю особых похолоданий по данным интерактивного сервиса погоды Ventusky не ожидается. Средняя температура воздуха по региону не будет далеко отходить от -10 градусов. На ближайшие выходные ожидается усиление ветра, порывы будут до 40 км. в ч. в субботу, а к вечеру воскресенья уже только до 30 км. в ч.
Зато на следующей неделе омичей ожидает затишье перед температурной «бурей». Крещенские морозы в этом году ожидаются только до -14 градусов, зато с 20 января в регион придет с северо-востока огромный ледяной фронт. Еще на 18:00 прогнозируют благополучные -11 градусов, а к 21:00 сразу похолодание до -30. Продержится оно до понедельника, 23 числа. Самая холодная ночь ожидается с субботы на воскресенье, там мороз может достигать -36 градусов.
К вечеру 25 января морозный фронт окончательно отойдет на юго-восток, и омичей ждет потепление до -8 градусов по всей области. Правда, с порывами ветра до 50 км. в ч. и повышенным атмосферным давлением. Так что, конец января будет не самый сказочный.