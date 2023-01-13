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Posted 13 января 2023, 11:30

Published 13 января 2023, 11:30

Modified 13 января 2023, 11:30

Updated 13 января 2023, 11:30

Перепады температур. Омской области грозит еще несколько страшных ночей в январе

13 января 2023, 11:30

В Омскую область на следующие выходные вернется смертельный холод

Резкое похолодание ожидается в двадцатых числах. В Омскую область нагрянет мороз с северо-востока.

Всю следующую неделю особых похолоданий по данным интерактивного сервиса погоды Ventusky не ожидается.  Средняя температура воздуха по региону не будет далеко отходить от -10 градусов. На ближайшие выходные ожидается усиление ветра, порывы будут до 40 км. в ч. в субботу, а к вечеру воскресенья уже только до 30 км. в ч.

Зато на следующей неделе омичей ожидает затишье перед температурной «бурей». Крещенские морозы в этом году ожидаются только до -14 градусов, зато с 20 января в регион придет с северо-востока огромный ледяной фронт. Еще на 18:00 прогнозируют благополучные -11 градусов, а к 21:00 сразу похолодание до -30. Продержится оно до понедельника, 23 числа. Самая холодная ночь ожидается с субботы на воскресенье, там мороз может достигать -36 градусов.

К вечеру 25 января морозный фронт окончательно отойдет на юго-восток, и омичей ждет потепление до -8 градусов по всей области. Правда, с порывами ветра до 50 км. в ч. и повышенным атмосферным давлением. Так что, конец января будет не самый сказочный.

#Дарья Зыкова#Погода#Омск#Омская область#Мороз#Новости#Ухудшение погоды#Погода на выходных#Вентускай#Резкое похолодание
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