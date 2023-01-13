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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Оценка дорожной ситуации — 9 из 10. Омск застрял в пробках

Сегодня, 12:57
Фото: Город55
иллюстрация

Омские водители вынуждены не спешить домой из-за аварий и дорожных работ

Загруженность омских дорог не всем позволит вернуться домой к ужину

Омск позволил горожанам почувствовать себя не хуже столичных. Интерактивные карты, как и сами омичи, которые пытались вечером попасть домой после работы, оценивали ситуацию на дорогах в 9 из 10 баллов по шкале загруженности.

Аварии, дорожные работы и гололедные явления нагружают дополнительно и без того загруженные дороги. Люди и в общественном транспорте, и на личных автомобилях вынуждены стоять в пробках в вечерний час-пик.

Фото: скриншот
#Омск#Город#Новости#ДТП#Дороги#Пробки#Дорожное движение#Дарья Зыкова
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