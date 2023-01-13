Оценка дорожной ситуации — 9 из 10. Омск застрял в пробках

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Омск позволил горожанам почувствовать себя не хуже столичных. Интерактивные карты, как и сами омичи, которые пытались вечером попасть домой после работы, оценивали ситуацию на дорогах в 9 из 10 баллов по шкале загруженности.
Аварии, дорожные работы и гололедные явления нагружают дополнительно и без того загруженные дороги. Люди и в общественном транспорте, и на личных автомобилях вынуждены стоять в пробках в вечерний час-пик.