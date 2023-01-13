Омскую «Тепловую компанию» хочет банкротить еще и лесоторговец из Мытищ

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Компаний, которые хотят обанкротить омскую «Тепловую компанию», стало еще больше. Новости об этом регулярно появляются с конца прошлого года. Сегодня, 13 января, стало известно, что подать соответствующий иск намерено OOO «НПО ЛКМ СНАБ». Это компания, зарегистрированная в подмосковных Мытищах, которая специализируется на «оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием».
В последний раз список непримиримых кредиторов «Тепловой» пополнялся вчера, 12 января. В него попала «Омская областная газовая компания», принадлежащая известному омскому бизнесмену Денису Кришкевичу. В прошлом году о намерении банкротить ТК заявляли фирмы из Рязани, Нижнего Тагила, Барнаула и других городов.