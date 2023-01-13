Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Омскую «Тепловую компанию» хочет банкротить еще и лесоторговец из Мытищ

Сегодня, 08:15
Фото: Photobank Ura Media / Город55
иллюстрация
Список непримиримых кредиторов ТК пополняется сейчас практически каждый день.

Компаний, которые хотят обанкротить омскую «Тепловую компанию», стало еще больше. Новости об этом регулярно появляются с конца прошлого года. Сегодня, 13 января, стало известно, что подать соответствующий иск намерено OOO «НПО ЛКМ СНАБ». Это компания, зарегистрированная в подмосковных Мытищах, которая специализируется на «оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием».

В последний раз список непримиримых кредиторов «Тепловой» пополнялся вчера, 12 января. В него попала «Омская областная газовая компания», принадлежащая известному омскому бизнесмену Денису Кришкевичу. В прошлом году о намерении банкротить ТК заявляли фирмы из Рязани, Нижнего Тагила, Барнаула и других городов.

 

К банкротству омской «Тепловой компании» присоединилась компания из Рязани
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Экономика#Новости#Тепловая компания
Подпишитесь
В омском «Евромеде» сменилось руководство
Сегодня, 05:03
«Выкинуть, как тряпку». В Омске возобновят поиски живодера, выкинувшего кошку из окна
Сегодня, 08:13
Экс-глава омской полиции: «Главная достопримечательность Омска — это интимные салоны»
Вчера, 04:09
Камера. Мотор. Свадьба. Омичи выиграли в свадебном телешоу деньги на путешествие
Сегодня, 08:43
Новая напасть. В Омской области спрогнозировали замену штаммов гриппа
Сегодня, 09:00
Новая напасть. В Омской области спрогнозировали замену штаммов гриппа
Сегодня, 09:00