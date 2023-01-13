Омский следком завершил расследование. Дело о взятке за экзамен в ОмГМУ пересмотрят

На приговор поступило несколько апелляционных жалоб, их рассмотрела кассационная инстанция, решено было вернуть дело для повторного расследования. Теперь же материалы после завершения повторного расследования переданы от следственного комитета в Центральный районный суд. Рассмотрение проведет судья Ольга Айринг, но пока дата предварительного заседания не назначена. В дело «вернули» оправданного ранее родителя.