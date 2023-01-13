Омский следком завершил расследование. Дело о взятке за экзамен в ОмГМУ пересмотрят

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Издание «Новый Омск» сообщило о передаче пересмотренных материалов дела о взятке, принятой профессором ОмГМУ за экзамен по фармакологии. Дело отправили на пересмотр впервые еще в сентябре 2021 года. Задержали же фигурантов в ноябре 2019 года.
Впоследствии профессора Сергея Скальского признали виновным в получении взяток и назначили наказание в виде 3,5 лет условного срока. Адвокат Саламу Мусаев также получил условный срок, а отца одного из студентов Нураддина Азимова оправдали. Закончились слушания в июне 2022 года.
На приговор поступило несколько апелляционных жалоб, их рассмотрела кассационная инстанция, решено было вернуть дело для повторного расследования. Теперь же материалы после завершения повторного расследования переданы от следственного комитета в Центральный районный суд. Рассмотрение проведет судья Ольга Айринг, но пока дата предварительного заседания не назначена. В дело «вернули» оправданного ранее родителя.