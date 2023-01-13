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Омский митрополит Владимир рассказал о традиционном купании в Крещение

Сегодня, 04:37
Фото: Город55
Крещение Господне ежегодно отмечают 19 января.

12 января на 12 канале состоялся эфир программы «Благовест. Слово пастыря». Перед православным праздником Крещения митрополит Омский и Таврический Владимир рассказал в эфире о значении традиции окунания в проруби.

«Окунувшись в воду, мы никогда не можем очистить свои грехи, отмывается грязь не душевная, а лишь телесная. Это совсем не значит, что можно  отмыть купанием свои грехи — это является только народной традицией. Которая испортилась, ведь люди начали считать себя после купаний крещеными. Крещение можно пройти только в храме» — сказал митрополит.

Также он добавил, что традиционное купание в ледяной воде подходит только здоровым и подготовленным людям.

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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Крещение#Новости#Омск#Омская область#Россия
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