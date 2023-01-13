Омский митрополит Владимир рассказал о традиционном купании в Крещение

12 января на 12 канале состоялся эфир программы «Благовест. Слово пастыря». Перед православным праздником Крещения митрополит Омский и Таврический Владимир рассказал в эфире о значении традиции окунания в проруби.
«Окунувшись в воду, мы никогда не можем очистить свои грехи, отмывается грязь не душевная, а лишь телесная. Это совсем не значит, что можно отмыть купанием свои грехи — это является только народной традицией. Которая испортилась, ведь люди начали считать себя после купаний крещеными. Крещение можно пройти только в храме» — сказал митрополит.
Также он добавил, что традиционное купание в ледяной воде подходит только здоровым и подготовленным людям.