Омский депстрой признал, что стоимость дороги-дублера на Левобережье была завышена

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
В омском арбитраже сейчас рассматривается иск департамента строительства городской администрации к ООО «Национальный земельный фонд». Как следует из судебных документов, мэрия хочет взыскать с НЗФ 44 млн 701 тысячу рублей. Это требование связано с дорожным строительством в Кировском округе.
— ООО «Независимый земельный фонд» на основании муниципального контракта осуществляло корректировку сметной документации на строительство дороги по улице 3-я Островская, — объяснили нам в пресс-службе департамента строительства. — По результатам проверки расходования средств департаментом при строительстве объекта было установлено, что при формировании сметной стоимости допущены нарушения. Суть требований департамента: взыскание с подрядчика убытков.
Иск депстроя был принят судом 26 декабря, теперь до 24 января обе стороны обязаны предоставить все необходимые документы. Далее начнется рассмотрение дела по существу.
«Национальный земельный фонд» — омская компания, офис которой находится на улице Кемеровская. Она специализируется на «деятельности в области архитектуры», ее доход за 2021 год составил 96 млн рублей.
Дорога-дублер на Левобережье была открыта в декабре 2020 года. Бюджету она обошлась в миллиард рублей. Известно, что омское Управление федерального казначейства и УФАС нашли серьезные нарушения, допущенные при строительстве.