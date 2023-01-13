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Posted Сегодня, 10:47

Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Омский депстрой признал, что стоимость дороги-дублера на Левобережье была завышена

Сегодня, 10:47
Фото: 1MI
иллюстрация
Он подал иск против «Национального земельного фонда», корректировавшего смету строительства.

В омском арбитраже сейчас рассматривается иск департамента строительства городской администрации к ООО «Национальный земельный фонд». Как следует из судебных документов, мэрия хочет взыскать с НЗФ 44 млн 701 тысячу рублей. Это требование связано с дорожным строительством в Кировском округе.

— ООО «Независимый земельный фонд» на основании муниципального контракта осуществляло корректировку сметной документации на строительство дороги по улице 3-я Островская, — объяснили нам в пресс-службе департамента строительства. — По результатам проверки расходования средств департаментом при строительстве объекта было установлено, что при формировании сметной стоимости допущены нарушения. Суть требований департамента: взыскание с подрядчика убытков.

Иск депстроя был принят судом 26 декабря, теперь до 24 января обе стороны обязаны предоставить все необходимые документы. Далее начнется рассмотрение дела по существу.

«Национальный земельный фонд» — омская компания, офис которой находится на улице Кемеровская. Она специализируется на «деятельности в области архитектуры», ее доход за 2021 год составил 96 млн рублей.

Дорога-дублер на Левобережье была открыта в декабре 2020 года. Бюджету она обошлась в миллиард рублей. Известно, что омское Управление федерального казначейства и УФАС нашли серьезные нарушения, допущенные при строительстве.

 

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#Николай Эйхвальд#Строительство#Арбитражный суд#Департамент строительства
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