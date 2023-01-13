Омский депстрой признал, что стоимость дороги-дублера на Левобережье была завышена

— ООО «Независимый земельный фонд» на основании муниципального контракта осуществляло корректировку сметной документации на строительство дороги по улице 3-я Островская, — объяснили нам в пресс-службе департамента строительства. — По результатам проверки расходования средств департаментом при строительстве объекта было установлено, что при формировании сметной стоимости допущены нарушения. Суть требований департамента: взыскание с подрядчика убытков.