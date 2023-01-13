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Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

На юге Омской области вновь открыли «Черлакскую» ледовую переправу

Сегодня, 08:45
Фото: МЧС России по Омской области
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Внимание: нагрузка на лед уменьшена!

13 января 2023 года ледовая дорога для проезда авто и перехода людей официально открыта, но с новым уменьшенным допуском по тоннажу, так говорится в постановлении главы администрации.  С этого дня он не должен превышать двух тонн на ледовой дороге, соединяющей через реку Иртыш поселения Черлак и Нововаршавка.

Фото: МЧС России

Закрывали данную переправу  21 декабря прошлого года, из-за воды, которая появилась на поверхности. Было небезопасно позволять ей пользоваться для любых передвижений и ее временно закрыли.

Тем временем на «Большереченской» переправе нагрузку увеличили до 20 тонн, дополнительно сообщает МЧС России.

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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Дороги#Новости#Омск#Омская область#Россия#Дорога
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