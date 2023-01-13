На юге Омской области вновь открыли «Черлакскую» ледовую переправу

13 января 2023 года ледовая дорога для проезда авто и перехода людей официально открыта, но с новым уменьшенным допуском по тоннажу, так говорится в постановлении главы администрации. С этого дня он не должен превышать двух тонн на ледовой дороге, соединяющей через реку Иртыш поселения Черлак и Нововаршавка.