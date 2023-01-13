На юге Омской области вновь открыли «Черлакскую» ледовую переправу

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
13 января 2023 года ледовая дорога для проезда авто и перехода людей официально открыта, но с новым уменьшенным допуском по тоннажу, так говорится в постановлении главы администрации. С этого дня он не должен превышать двух тонн на ледовой дороге, соединяющей через реку Иртыш поселения Черлак и Нововаршавка.
Закрывали данную переправу 21 декабря прошлого года, из-за воды, которая появилась на поверхности. Было небезопасно позволять ей пользоваться для любых передвижений и ее временно закрыли.
Тем временем на «Большереченской» переправе нагрузку увеличили до 20 тонн, дополнительно сообщает МЧС России.