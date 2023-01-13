Молдавия произвела закупку газа на кредитные средства от ЕБРР на €200 млн

Energocom закупил газ для хранения на на сумму €300 млн, применив кредитные средства, направленные стране ЕБРР. Второй транш на сумму €200 млн предоставлен для закупки природного газа в случае ЧС. В последний раз газ закупался 10 января. Об этом пишет Russian.rt.com.