Молдавия произвела закупку газа на кредитные средства от ЕБРР на €200 млн

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
В соцсетях предприятия говорится, что в общей сложности Молдова получила €300 млн, применив первые €100 млн осенью минувшего года с целью диверсификации газовых поставок.
Energocom закупил газ для хранения на на сумму €300 млн, применив кредитные средства, направленные стране ЕБРР. Второй транш на сумму €200 млн предоставлен для закупки природного газа в случае ЧС. В последний раз газ закупался 10 января. Об этом пишет Russian.rt.com.
Известно, что средняя стоимость топлива составила порядка €965 за 1 тыс. куб. м без учета затрат на доставку и хранение.
По словам Андрея Спыну, главы молдавского министерства инфраструктуры и регионального развития, государство больше не зависит от газа из РФ.
Сообщается, что в Молдове будет произведено повышение тарифов на отопление и электричество.