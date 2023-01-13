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Posted Сегодня, 17:56

Published Сегодня, 17:56

Modified Сегодня, 17:57

Updated Сегодня, 17:57

Молдавия произвела закупку газа на кредитные средства от ЕБРР на €200 млн

Сегодня, 17:56
В пресс-службе госкомпании Energocom сообщили о закупке Молдавией газа на €200 млн на кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

В соцсетях предприятия говорится, что в общей сложности Молдова получила €300 млн, применив первые €100 млн осенью минувшего года с целью диверсификации газовых поставок.

Energocom закупил газ для хранения на на сумму €300 млн, применив кредитные средства, направленные стране ЕБРР. Второй транш на сумму €200 млн предоставлен для закупки природного газа в случае ЧС. В последний раз газ закупался 10 января. Об этом пишет Russian.rt.com.

Известно, что средняя стоимость топлива составила порядка €965 за 1 тыс. куб. м без учета затрат на доставку и хранение.

По словам Андрея Спыну, главы молдавского министерства инфраструктуры и регионального развития, государство больше не зависит от газа из РФ.

Сообщается, что в Молдове будет произведено повышение тарифов на отопление и электричество.

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