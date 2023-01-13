Минэнерго одобрило транзит нефти в Германию из Казахстана

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на пресс-службу казахстанской национальной компании «Казтрансойл». Поставка ожидается в первом квартале 2023 года.
Как отметили представители компании «Казтрансойл», подтверждение зафиксировано в выписке графика транзита топлива государств-участников СНГ через территорию РФ по системе магистральных нефтепроводов. Его уже утвердило Минэнерго. Компания планирует экспортировать нефть в соответствии с соглашениями, заключенными между правительствами РФ и Казахстана 7 июня 2002 года.
В конце 2022 года в компании «Транснефть» сообщили о получении от «Казтрансойла» заявки на резерв дополнительных мощностей нефтепровода «Дружба» с целью доставки в Германию топлива объемом 1,2 млн тонн на 2023 год. Соответствующую информацию подтвердили в Казахстане.
Как уточнили в «Транснефти», запланирована прокачка 300 тыс. тонн в первом квартале 2023 года, однако заявку нужно утвердить в Минэнерго РФ. Российский вице-премьер Александр Новак подтвердил готовность поддержать транзит.