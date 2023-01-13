Минэнерго одобрило транзит нефти в Германию из Казахстана

Как отметили представители компании «Казтрансойл», подтверждение зафиксировано в выписке графика транзита топлива государств-участников СНГ через территорию РФ по системе магистральных нефтепроводов. Его уже утвердило Минэнерго. Компания планирует экспортировать нефть в соответствии с соглашениями, заключенными между правительствами РФ и Казахстана 7 июня 2002 года.