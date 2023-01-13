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Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Камера. Мотор. Свадьба. Омичи выиграли в свадебном телешоу деньги на путешествие

Сегодня, 08:43
Фото: скриншот выпуска телеканала Пятница

Омичи победили в свадебном конкурсе на федеральном телеканале

Выиграть омичам помогли национальные свадебные обряды.

Жених и невеста из Омска выиграли свадебный конкурс на телеканале «Пятница» в шоу «Четыре свадьбы».

Вчерашний выпуск ознаменовался соревнованием между парами из Москвы, Архангельска, Рязани и Омска. Долгожданную свадьбу готовили на камеру омичи Азиза и Далер. Они решили провести торжество по казахским обрядам, чтобы не отходить от национальных традиций. Жюри высоко оценило верность национальным семейным ценностям и законам. Оценивались наряды жениха и невесты, банкетное меню и оформление зала.

Далер и Азиза набрали 63 балла и заняли 1 место. Им вручили денежный приз, который омичи смогут потратить на свадебное путешествие, чтобы провести медовый месяц около океана.

Фото: скриншот выпуска телеканала Пятница
Пара из Омска сыграла «пробную» свадьбу на федеральном телеканале
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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Новости#Свадьба#Телешоу#Телеканал#Конкурс
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