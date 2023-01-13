Камера. Мотор. Свадьба. Омичи выиграли в свадебном телешоу деньги на путешествие

Вчерашний выпуск ознаменовался соревнованием между парами из Москвы, Архангельска, Рязани и Омска. Долгожданную свадьбу готовили на камеру омичи Азиза и Далер. Они решили провести торжество по казахским обрядам, чтобы не отходить от национальных традиций. Жюри высоко оценило верность национальным семейным ценностям и законам. Оценивались наряды жениха и невесты, банкетное меню и оформление зала.