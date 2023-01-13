Камера. Мотор. Свадьба. Омичи выиграли в свадебном телешоу деньги на путешествие

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Жених и невеста из Омска выиграли свадебный конкурс на телеканале «Пятница» в шоу «Четыре свадьбы».
Вчерашний выпуск ознаменовался соревнованием между парами из Москвы, Архангельска, Рязани и Омска. Долгожданную свадьбу готовили на камеру омичи Азиза и Далер. Они решили провести торжество по казахским обрядам, чтобы не отходить от национальных традиций. Жюри высоко оценило верность национальным семейным ценностям и законам. Оценивались наряды жениха и невесты, банкетное меню и оформление зала.
Далер и Азиза набрали 63 балла и заняли 1 место. Им вручили денежный приз, который омичи смогут потратить на свадебное путешествие, чтобы провести медовый месяц около океана.