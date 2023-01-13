Инфекционист Шестакова прокомментировала состояние фигуриста Костомарова

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Врачи провели пациенту интубацию трахеи и катетеризацию центральных вен, а также подключили к аппарату ИВЛ и ЭКМО, который искусственно насыщает кровь кислородом. Тяжелая пневмония у Костомарова сопровождается гриппом В и сепсисом, передает Общественная служба новостей.
Инфекционист Ирина Шестакова отметила, что каждый случай любого заболевания индивидуален. Прежде чем делать выводы, врачам необходимо иметь полную картину состояния здоровья пациента. Физическая подготовка и возраст не имеют значения, когда речь заходит о протекании той или иной болезни.
У каждого пациента любое заболевание имеет индивидуальные проявления и последствия, подытожила специалист.