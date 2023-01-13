Инфекционист Шестакова прокомментировала состояние фигуриста Костомарова

Врачи провели пациенту интубацию трахеи и катетеризацию центральных вен, а также подключили к аппарату ИВЛ и ЭКМО, который искусственно насыщает кровь кислородом. Тяжелая пневмония у Костомарова сопровождается гриппом В и сепсисом, передает Общественная служба новостей.