Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:53
Он пояснил, что контроль автодорог создаст существенные проблемы для украинской армии в плане снабжения снаряжением и продовольствием. Кроме того, теперь ВС РФ смогут добиться определенных успехов в районе Артемовска, однако сам факт освобождения Соледара не является переломом в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет Pravda.Ru.
Одновременно с этим Жилин отметил, что ВСУ отступали из Соледара, оставив в городе группы сдерживания для замедления наступления. В итоге им удалось занять выгодные позиции на высотах, и теперь российским войскам нужно выбить противника с рубежей, подчеркнул он, добавив что это — тяжелая задача, так как атакующий снизу вверх всегда несет серьезные потери.