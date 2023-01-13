Эксперт: Переход Соледара под контроль ВС РФ — не перелом в ходе СВО

Одновременно с этим Жилин отметил, что ВСУ отступали из Соледара, оставив в городе группы сдерживания для замедления наступления. В итоге им удалось занять выгодные позиции на высотах, и теперь российским войскам нужно выбить противника с рубежей, подчеркнул он, добавив что это — тяжелая задача, так как атакующий снизу вверх всегда несет серьезные потери.