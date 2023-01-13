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Posted Сегодня, 07:51

Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

Эксперт: Переход Соледара под контроль ВС РФ — не перелом в ходе СВО

Сегодня, 07:51
Фото: mil.ru
Военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин сообщил, что освобождение Соледара российскими военнослужащими представляет собой тактический успех, так как дает возможность в дальнейшем контролировать транспортные магистрали.

Он пояснил, что контроль автодорог создаст существенные проблемы для украинской армии в плане снабжения снаряжением и продовольствием. Кроме того, теперь ВС РФ смогут добиться определенных успехов в районе Артемовска, однако сам факт освобождения Соледара не является переломом в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет Pravda.Ru.

Одновременно с этим Жилин отметил, что ВСУ отступали из Соледара, оставив в городе группы сдерживания для замедления наступления. В итоге им удалось занять выгодные позиции на высотах, и теперь российским войскам нужно выбить противника с рубежей, подчеркнул он, добавив что это — тяжелая задача, так как атакующий снизу вверх всегда несет серьезные потери.

#Общество
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