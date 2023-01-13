Эксперт оценил опасность «кракена»

Вирусолог напомнил, что «омикрон» появился чуть более года назад. В свою очередь он породил множество вариантов, активно распространяющихся до сих пор. В настоящее же время, по словам Альтштейна, наибольший интерес представляют штаммы XBB.1.5 «кракен» и BQ.1.1 «цербер». Об этом пишет Pravda.Ru