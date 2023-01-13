Древние деревья помогли установить, почему менялось магнитное поле планеты

Как сообщили «Народные Новости», возраст дерева достигает 42 тыс. лет, а кольца сохранившегося в болоте фрагмента насчитывают 1700 лет. По ним можно определить, как менялись магнитные полюса планеты. Для этого эксперты измерили уровень радиоуглерода в стволе. На основе анализа они пришли к выводу, что ранее случился скачок космической радиации. Возможно поэтому магнитное поле стало слабее, и его полюса поменялись.