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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Древние деревья помогли установить, почему менялось магнитное поле планеты

Сегодня, 13:04
Фото: pxhere.com
Ученые из Новой Зеландии, изучая ствол дерева каури, найденного во время раскопок, установили, почему магнитное поле Земли менялось.

Как сообщили «Народные Новости», возраст дерева достигает 42 тыс. лет, а кольца сохранившегося в болоте фрагмента насчитывают 1700 лет. По ним можно определить, как менялись магнитные полюса планеты. Для этого эксперты измерили уровень радиоуглерода в стволе. На основе анализа они пришли к выводу, что ранее случился скачок космической радиации. Возможно поэтому магнитное поле стало слабее, и его полюса поменялись.

В итоге климат Земли ненадолго изменился, из-за этого исчезли крупные млекопитающие в Австралии и неандертальцы в Европе. Результатами исследования можно прочитать в журнале Science.

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