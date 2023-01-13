Читинская фирма решила обанкротить «Сибирско-Уральского бройлера»

Интересно, что это уже второе заявление «Лиона» в адрес «Сибирско-Уральского бройлера»: первое было подано в прошлом году, но суд оставил его без движения из-за процедурных нарушений. Кредитор еще в октябре опубликовал официальное сообщение, что намерен банкротить своего должника, а вот заявление подал спустя только два месяца, пропустив все сроки. Судья 27 декабря дал «Лиону» месяц на подачу нового заявления, и тот не стал откладывать дело в долгий ящик.