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Читинская фирма решила обанкротить «Сибирско-Уральского бройлера»

Сегодня, 05:51
Фото: 1MI
иллюстрация
Для заявителя это уже вторая попытка.

Один из кредиторов омской мясоперерабатывающей компании «Сибирско-Уральский бройлер», ООО «Лион», подал заявление о признании МПК несостоятельным должником. «Лион», как следует из открытых данных, занимается оптовой торговлей мясом и мясными продуктами, его офис расположен в Чите.

Интересно, что это уже второе заявление «Лиона» в адрес «Сибирско-Уральского бройлера»: первое было подано в прошлом году, но суд оставил его без движения из-за процедурных нарушений. Кредитор еще в октябре опубликовал официальное сообщение, что намерен банкротить своего должника, а вот заявление подал спустя только два месяца, пропустив все сроки. Судья 27 декабря дал «Лиону» месяц на подачу нового заявления, и тот не стал откладывать дело в долгий ящик.

ООО «Сибирско-Уральский бройлер», принадлежащее омскому бизнесмену Виктору Окунееву, специализируется на «производстве продукции из мяса убойных животных и мяса птицы». Еще в 2021 году появились сведения о начале процедуры ликвидации этой компании.

#Николай Эйхвальд#Экономика#Новости#Банкротства
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