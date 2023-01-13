Буцаев: На онлайн-площадке „Знай Наших“ зарегистрировалось более 160 компаний

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев напомнил, что эта площадка была запущена в апреле 2022 года. Он рассказал, что база платформы “Знай Наших” постоянно пополняется. Она показала свою востребованность как для инвесторов, так и для предпринимателей. Здесь можно найти альтернативу заграничному оборудованию, а также получить государственную поддержку. По словам Буцаева, “это одно из ключевых направлений развития экономики замкнутого цикла и мусорной реформы в целом”.