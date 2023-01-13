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Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Буцаев: На онлайн-площадке „Знай Наших“ зарегистрировалось более 160 компаний

Сегодня, 14:39
Фото: piqsels.com
Около 160 организаций зарегистрировалось на онлайн-платформе “Знай Наших” для поиска российского оборудования, используемого в сфере обращения с ТКО. Они готовы выполнять заказы на его производство и поставку.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев напомнил, что эта площадка была запущена в апреле 2022 года. Он рассказал, что база платформы “Знай Наших” постоянно пополняется. Она показала свою востребованность как для инвесторов, так и для предпринимателей. Здесь можно найти альтернативу заграничному оборудованию, а также получить государственную поддержку. По словам Буцаева, “это одно из ключевых направлений развития экономики замкнутого цикла и мусорной реформы в целом”.

Первоначально база платформы насчитывала всего 60 производителей. Еще свыше 40 заявок поступило через сайт Российского экологического оператора или в виде официальных писем. А 60 заявок дополнительно были учтены в рамках мониторинга отечественных производителей оборудования.

Заместитель гендиректора РЭО Игорь Забралов назвал данную площадку мощным маркетинговым инструментом для российских производителей, позволяющим завести полезные контакты и рассказать целевой аудитории о своей продукции.

“Знай Наших”, по мнению экспертов, – это площадка, объединяющая производителей российского оборудования для переработки отходов, без которой невозможно построить экономику замкнутого цикла.

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