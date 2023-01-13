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Posted Сегодня, 17:10

Published Сегодня, 17:10

Modified Сегодня, 17:12

Updated Сегодня, 17:12

47 зарядных станций для электрокаров установят на Кубани в 2023 году

Сегодня, 17:10
Зарядные станции для электромобилей будут установлены в соответствии с государственной концепцией электрозарядной инфраструктуры.

Как пишет Infox, вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин рассказал, что Кубань с 2022 года участвует в пилотном проекте, в рамках которого установлено 89 электрозарядных станций, 13 из которых расположены на федеральной трассе на расстоянии не больше 100 км друг от друга.

Для водителей электрокаров в регионе созданы мобильные приложения, которые помогут оперативно найти ближайшие станции зарядки на маршруте. Зарядка электромобиля занимает 30-45 минут.

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