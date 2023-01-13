47 зарядных станций для электрокаров установят на Кубани в 2023 году

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
Как пишет Infox, вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин рассказал, что Кубань с 2022 года участвует в пилотном проекте, в рамках которого установлено 89 электрозарядных станций, 13 из которых расположены на федеральной трассе на расстоянии не больше 100 км друг от друга.
Для водителей электрокаров в регионе созданы мобильные приложения, которые помогут оперативно найти ближайшие станции зарядки на маршруте. Зарядка электромобиля занимает 30-45 минут.