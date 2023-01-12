Юрист Карабанов: государство не обязано помогать погорельцам

Чтобы предупредить беду, необходимо периодически проверять электропроводку, камины и печи. Не лишней будет и установка в доме пожарной сигнализации. Чтобы сохранить имущество, его нужно застраховать в надежной страховой организации. Деньги и документы лучше хранить не дома, а в банковских ячейках. Жителям регионов с повышенной сейсмической активностью необходимо хранить у входной двери чемодан с предметами первой необходимости. Также важно иметь круг близких, друзей и знакомых, к которым можно обратиться в случае пожара.