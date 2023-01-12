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Юрист Карабанов: государство не обязано помогать погорельцам

Сегодня, 10:52
В России регулярно появляются новости о пожарах в частных домах. В результате погорельцы остаются без крыши над головой и средств к существованию.

Правовед Александр Карабанов поделился с Общественной службой новостей тем, могут ли граждане рассчитывать на помощь государства в случае пожара.

Ответственность за эксплуатацию частного дома или квартиры несет сам владелец. В информационном пространстве ежедневно появляются новости о том, что кто-то остался без жилья из-за пожара. Они сопровождаются просьбами о помощи, отметил юрист.

По словам Карабанова, по закону государство не обязано компенсировать ущерб пострадавшим от пожара гражданам. Однако оно может предоставить временное жилье. Для этого нужно обратиться в специальную комиссию. Обязанность по сохранности личного имущества возлагается исключительно на гражданина. В случае пожара следует обращаться к волонтерам, в местные храмы и искать временное жилье.

Чтобы предупредить беду, необходимо периодически проверять электропроводку, камины и печи. Не лишней будет и установка в доме пожарной сигнализации. Чтобы сохранить имущество, его нужно застраховать в надежной страховой организации. Деньги и документы лучше хранить не дома, а в банковских ячейках. Жителям регионов с повышенной сейсмической активностью необходимо хранить у входной двери чемодан с предметами первой необходимости. Также важно иметь круг близких, друзей и знакомых, к которым можно обратиться в случае пожара.

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