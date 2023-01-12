Врач рассказал, почему москвичи так часто болеют ОРВИ

Доктор добавил при этом, что COVID-19 никуда не ушел, также как аденовирусы и риновирусные инфекции. Но если коронавирус останется еще надолго, то вспышка гриппа носит сугубо сезонный характер, и уже к концу января она должна пойти на спад, ободрил аудиторию вирусолог Павел Волчков.