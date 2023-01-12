Врач рассказал, почему москвичи так часто болеют ОРВИ

Об этом вирусолог Павел Волчков рассказал NEWS.ru. А наиболее опасна вирусная группа B, именно она провоцирует более тяжелое течение заболевания.
На сегодняшний день в Москве наблюдается очень непростая эпидемиологическая обстановка. ОРВИ распространяется среди жителей столицы с большой скоростью, главной причиной эпидемии стала вспышка вирусов гриппа А и B. При этом вирусная группа B более коварна, у пациентов зараженных этим вирусом, заболевание, как правило, протекает гораздо тяжелее, заявил Волчков.
Доктор добавил при этом, что COVID-19 никуда не ушел, также как аденовирусы и риновирусные инфекции. Но если коронавирус останется еще надолго, то вспышка гриппа носит сугубо сезонный характер, и уже к концу января она должна пойти на спад, ободрил аудиторию вирусолог Павел Волчков.