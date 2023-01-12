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Ветеранам ВОВ предлагают выплачивать по 75 тысяч рублей ежегодно

Сегодня, 10:50
Депутаты Госдумы будут рассматривать законопроект о выплате участникам ВОВ в размере 75 000 рублей ежегодно.

По состоянию на 1 апреля 2022 года в стране насчитывалось 21 847 инвалидов и 72 487 остальных участников Великой Отечественной войны. Численность вдов участников составляла 248 113 человек.

Один из авторов законопроекта Ярослав Нилов поделился с Общественной службой новостей подробностями инициативы. Он рассказал, что к 75-летию Победы участникам ВОВ уже выплачивалось по 75 000 рублей.

Сейчас к 9 мая ветераны каждый год получают по 10 000 рублей. Однако эту сумму Нилов считает маленькой по сравнению с заслугами ветеранов перед Отечеством. Поскольку с каждым годом представителей этого поколения становится все меньше, государство должно позаботиться о дополнительных мерах соцподдержки данной категории населения.

По словам депутата, 75 000 рублей — это как раз та сумма, о которой просили сами участники ВОВ в своих обращениях к властям.

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