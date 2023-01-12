Ветеранам ВОВ предлагают выплачивать по 75 тысяч рублей ежегодно

Сейчас к 9 мая ветераны каждый год получают по 10 000 рублей. Однако эту сумму Нилов считает маленькой по сравнению с заслугами ветеранов перед Отечеством. Поскольку с каждым годом представителей этого поколения становится все меньше, государство должно позаботиться о дополнительных мерах соцподдержки данной категории населения.