Ветеранам ВОВ предлагают выплачивать по 75 тысяч рублей ежегодно

По состоянию на 1 апреля 2022 года в стране насчитывалось 21 847 инвалидов и 72 487 остальных участников Великой Отечественной войны. Численность вдов участников составляла 248 113 человек.
Один из авторов законопроекта Ярослав Нилов поделился с Общественной службой новостей подробностями инициативы. Он рассказал, что к 75-летию Победы участникам ВОВ уже выплачивалось по 75 000 рублей.
Сейчас к 9 мая ветераны каждый год получают по 10 000 рублей. Однако эту сумму Нилов считает маленькой по сравнению с заслугами ветеранов перед Отечеством. Поскольку с каждым годом представителей этого поколения становится все меньше, государство должно позаботиться о дополнительных мерах соцподдержки данной категории населения.
По словам депутата, 75 000 рублей — это как раз та сумма, о которой просили сами участники ВОВ в своих обращениях к властям.