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В Свердловской области водитель автобуса посадил за руль вахтовика, лишенного прав

Сегодня, 07:54
В городе Ивдель автоинспекторами был остановлен автобус, которым вместо водителя управлял лишенный прав за пьяную езду вахтовик.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональное УГИБДД, когда в Ивделе автоинспекторы стали останавливать автобус, водитель не сразу остановил машину. Как оказалось, настоящий водитель ехал в этот момент пассажиром, а за рулем был 41-летний вахтовик из ХМАО. И при виде автоинспекторов они срочно стали меняться местами.

60-летний водитель автобуса объяснил такую «рокировку» тем, что устал. И предложил пассажиру подменить его. Неизвестно, чем бы это могло закончиться, учитывая, что у «сменщика» водителя даже не было водительского удостоверения. Его он лишился за езду в пьяном виде всего полтора года назад.

За езду без прав на протяжении трех часов он оштрафован на 30 тысяч рублей. Дело настоящего водителя автобуса находится в стадии рассмотрения.

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