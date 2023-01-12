В Свердловской области водитель автобуса посадил за руль вахтовика, лишенного прав

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональное УГИБДД, когда в Ивделе автоинспекторы стали останавливать автобус, водитель не сразу остановил машину. Как оказалось, настоящий водитель ехал в этот момент пассажиром, а за рулем был 41-летний вахтовик из ХМАО. И при виде автоинспекторов они срочно стали меняться местами.
60-летний водитель автобуса объяснил такую «рокировку» тем, что устал. И предложил пассажиру подменить его. Неизвестно, чем бы это могло закончиться, учитывая, что у «сменщика» водителя даже не было водительского удостоверения. Его он лишился за езду в пьяном виде всего полтора года назад.
За езду без прав на протяжении трех часов он оштрафован на 30 тысяч рублей. Дело настоящего водителя автобуса находится в стадии рассмотрения.