В Свердловской области водитель автобуса посадил за руль вахтовика, лишенного прав

60-летний водитель автобуса объяснил такую «рокировку» тем, что устал. И предложил пассажиру подменить его. Неизвестно, чем бы это могло закончиться, учитывая, что у «сменщика» водителя даже не было водительского удостоверения. Его он лишился за езду в пьяном виде всего полтора года назад.