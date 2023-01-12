В федеральном Роспотребнадзоре сообщили о первом зафиксированном случае штамма коронавируса «Кракен» на территории России. Заболевшего обнаружили в Пензенской области.
Отмечается, что пока в России доминирует штамм коронавируса «Омикрон». Штамм «Дельта» чаще выявлялся в первой половине 2021 года и иногда — осенью 2022 года. Иные штаммы в последние месяцы зафиксированы не были.
В ведомстве отметили, что сейчас в России секвенирование геномов коронавируса проводят 150 организаций.
Добавим, что в целом по России выявлено 21 836 969 случаев коронавируса, из них в Омской области — 231 712 случаев.