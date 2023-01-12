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В России зарегистрировали первый случай заражения «Кракеном»

Сегодня, 06:34
Фото: 1MI
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Новый штамм коронавируса пришел в Пензенскую область.

В федеральном Роспотребнадзоре сообщили о первом зафиксированном случае штамма коронавируса «Кракен» на территории России. Заболевшего обнаружили в Пензенской области.

Отмечается, что пока в России доминирует штамм коронавируса «Омикрон». Штамм «Дельта» чаще выявлялся в первой половине 2021 года и иногда — осенью 2022 года. Иные штаммы в последние месяцы зафиксированы не были.

В ведомстве отметили, что сейчас в России секвенирование геномов коронавируса проводят 150 организаций.

Добавим, что в целом по России выявлено 21 836 969 случаев коронавируса, из них в Омской области — 231 712 случаев.

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#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Коронавирус COVID-19#Штамм#Болезнь#Заражение#Роспотребнадзор
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