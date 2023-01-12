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В Омской области торжественно проводили мобилизованных сибиряков из учебного центра

Сегодня, 13:45
Фото: пресс-служба правительства Омской области
В зону СВО проводили группу мобилизованных сибиряков, в том числе, омичей. Торжественные проводы организовали на базе автобронетанкового института.

Сегодня на базе автобронетанкового инженерного института прошло торжественное мероприятие, посвященное отправке мобилизованных резервистов в зону СВО. На плацу институтского автодрома омичей и сибиряков провожали их родные, а также власть, общественность и юнармейцы.

«Прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что вы поступаете так, как велит долг гражданина и мужчины. Вы отправляетесь защищать наше Отечество», — обратился к мобилизованным сибирякам Александр Бурков. Напутствовал мужчин и Герой Советского Союза Николай Кравченко, также присутствовавший на мероприятии: «Вы получили запас знаний и умений и справитесь с поставленной задачей. Мы — ветераны, верим в вас», — прокомментировал он.

После торжественной части губернатор пообщался с сибиряками, отбывающими к местам несения службы, и пожелал им успешного выполнения задач специальной военной операции. Мужчины в ответ поделились своими историями:

«По военной специальности я гранатометчик. Призван по мобилизации. В течение 3 месяцев мы проходили активную подготовку. Едем с хорошим настроем. Будем выполнять поставленные задачи», — рассказал один из отбывающих, житель Алтайского края. 

Резервисты в течение нескольких месяцев проходили обучение и боевое слаживание. За это время для них собрали дополнительный комплект экипировки: теплые сапоги, спальник, спортивную сумку, туристический коврик, фонарик с батарейками, теплые носки и аптечку. Средства на это выделялись из бюджета региона и от предприятий, политических партий и общественности.

Фото: пресс-служба правительства Омской области
#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Частичная мобилизация#Новости#Омская область#Александр Бурков#Николай Кравченко
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