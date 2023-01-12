В Омской области торжественно проводили мобилизованных сибиряков из учебного центра

Резервисты в течение нескольких месяцев проходили обучение и боевое слаживание. За это время для них собрали дополнительный комплект экипировки: теплые сапоги, спальник, спортивную сумку, туристический коврик, фонарик с батарейками, теплые носки и аптечку. Средства на это выделялись из бюджета региона и от предприятий, политических партий и общественности.