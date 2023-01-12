В Омске на Левом берегу завершили стройку 19-этажного дома

В департаменте архитектуры и градостроительства администрации Омска выдали разрешение на использование многоквартирного дома №8 по проезду 1-й Тюкалинский.
19-ти этажный дом включает в себя подземный и технический этаж, общей площадью 6894,3 квадратных метров. В новостройке расположено 117 квартир, где 49 из них однокомнатные, 34 двухкомнатные и 34 трёхкомнатные.
Компания застройщик — ООО «Специализированный застройщик «Сибград», получившая известность как застройщик микрорайона "Кузьминки". Принадлежит известному омскому девелоперу Алексею Певневу.