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В Омске на Левом берегу завершили стройку 19-этажного дома

Сегодня, 03:00
Фото: Администрация города Омска
иллюстрация
Жилой дом располагается рядом с метромостом.

В департаменте архитектуры и градостроительства администрации Омска выдали разрешение на использование многоквартирного дома №8 по проезду 1-й Тюкалинский.

19-ти этажный дом включает в себя подземный и технический этаж, общей площадью  6894,3 квадратных метров. В новостройке расположено 117 квартир, где 49 из них однокомнатные, 34 двухкомнатные и 34 трёхкомнатные.

Компания застройщик  — ООО «Специализированный застройщик «Сибград», получившая известность как застройщик микрорайона "Кузьминки". Принадлежит известному омскому девелоперу Алексею Певневу. 

Омск оказался вторым по площади квартир в новостройках
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