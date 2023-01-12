В Москве мужчина получил серьезные ожоги из-за загоревшегося мусора

12 января утром на пульт диспетчеров поступило сообщение о пожаре в рабочем поселке Киевский, сообщает 360tv.ru со ссылкой на свой источник.
По словам очевидцев, в подвале прорвало трубу, на асфальте лежал обгоревший человек. Экстренные службы оперативно прибыли на место ЧП, у мужчины диагностировали ожоги второй, третьей и четвертой степени, пострадавшего госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
Как удалось выяснить, в подсобном помещении загорелись личные вещи и мусор, огонь охватил площадь в 1,5 м².