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В Москве мужчина получил серьезные ожоги из-за загоревшегося мусора

Сегодня, 10:56
Фото: 1MI
В результате пожара в Троицком административном округе Москвы пострадал мужчина. Пожар вспыхнул в подсобке, где хранился мусор, после чего произошла разгерметизация трубы горячего водоснабжения.

12 января утром на пульт диспетчеров поступило сообщение о пожаре в рабочем поселке Киевский, сообщает 360tv.ru со ссылкой на свой источник.

По словам очевидцев, в подвале прорвало трубу, на асфальте лежал обгоревший человек. Экстренные службы оперативно прибыли на место ЧП, у мужчины диагностировали ожоги второй, третьей и четвертой степени, пострадавшего госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Как удалось выяснить, в подсобном помещении загорелись личные вещи и мусор, огонь охватил площадь в 1,5 м². 

#Происшествия
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