В Apple разрабатывают первый MacBook с сенсорным дисплеем

Напомним, последние 10 лет в Apple утверждали, что сенсорные экраны плохо работают на MacBook и что iPad является лучшим вариантом для тех, кто хочет сенсорный интерфейс. Однако сейчас в компании активно работают над внедрением данного решения, пишет газета “Известия”.
Отмечается, что аналитики Apple считают, что сенсорные MacBook побьют рекорды iPad по продажам.
Ожидается, что первый яблочный ноутбук с сенсорным экраном может появиться в продаже в 2025 году в рамках крупного обновления MacBook Pro.
Ранее появилась информация о том, что по итогам минувшего года спрос на смартфоны от Apple значительно снизились. Об этом говорят данные по маркетплейсам и салонам связи. В 2022 году рейтинг самых популярных брендов возглавил китайский Xiaomi.