В Apple разрабатывают первый MacBook с сенсорным дисплеем

Напомним, последние 10 лет в Apple утверждали, что сенсорные экраны плохо работают на MacBook и что iPad является лучшим вариантом для тех, кто хочет сенсорный интерфейс. Однако сейчас в компании активно работают над внедрением данного решения, пишет газета “Известия”.