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В Apple разрабатывают первый MacBook с сенсорным дисплеем

Сегодня, 10:05
Агентство Bloomberg, со ссылкой на источники в компании, сообщило о намерении Apple выпустить ноутбук с сенсорным экраном.

Напомним, последние 10 лет в Apple утверждали, что сенсорные экраны плохо работают на MacBook и что iPad является лучшим вариантом для тех, кто хочет сенсорный интерфейс. Однако сейчас в компании активно работают над внедрением данного решения, пишет газета “Известия”

Отмечается, что аналитики Apple считают, что  сенсорные MacBook побьют рекорды iPad по продажам. 

Ожидается, что первый яблочный ноутбук с сенсорным экраном может появиться в продаже в 2025 году в рамках крупного обновления MacBook Pro.

Ранее появилась информация о том, что по итогам минувшего года спрос на смартфоны от Apple значительно снизились. Об этом говорят данные по маркетплейсам и салонам связи. В 2022 году рейтинг самых популярных брендов возглавил китайский Xiaomi.

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