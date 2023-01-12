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Старый год провожай, потепление встречай! В Омске потеплеет до -7 градусов

Сегодня, 06:25
Фото: Город55

После 30-градусных морозов в Омске потеплеет до -7

Ожидаются осадки в виде снега.

На сайте Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни. Долгожданное потепление придет в Омск на грядущих выходных.

13 января днем будет облачная погода с прояснениями, температура до -18 градусов, ночью же до -25 градусов. Ветер юго-западный, местами порывы ветра до 17 м/с.

14 января ожидается переменная облачность, температура днем гораздо теплее - от -7 до -12 градусов, ночью от -13 до -18 градусов (местами до -23).  Ветер юго-западный  6-11 м/с.

Холодные дни в Омске  доставили массу неудобств, напомним, что три дома в самом центре Омска оказались без тепла в разгар морозов.

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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Погода#Новости#Омск#Омская область#Погода на выходных#Потепление
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