Старый год провожай, потепление встречай! В Омске потеплеет до -7 градусов

На сайте Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни. Долгожданное потепление придет в Омск на грядущих выходных.
13 января днем будет облачная погода с прояснениями, температура до -18 градусов, ночью же до -25 градусов. Ветер юго-западный, местами порывы ветра до 17 м/с.
14 января ожидается переменная облачность, температура днем гораздо теплее - от -7 до -12 градусов, ночью от -13 до -18 градусов (местами до -23). Ветер юго-западный 6-11 м/с.
Холодные дни в Омске доставили массу неудобств, напомним, что три дома в самом центре Омска оказались без тепла в разгар морозов.