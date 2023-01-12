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США и Европа рассматривают новые варианты ограничений в отношении российской нефти

Сегодня, 10:53
Вашингтон вместе с союзниками разрабатывает новые схемы антироссийских санкций. Как сообщают американские СМИ, они планируют установить ограничение стоимости нефтепродуктов.

Представители американского финансового ведомства обсуждают детали новых ограничений в отношении российской нефти, передает Общественная служба новостей. Санкции могут начать действовать уже с 5 февраля.

Первая часть ограничений касается экспортной продукции с высокой стоимостью. Например, дизельного топлива. Вторая часть направлена на более дешевую группу товаров, в том числе мазута.

Ранее СМИ сообщали, что среди представителей Евросоюза возникли сомнения в отношении того, смогут ли они в дальнейшем вводить санкции против России в полном объеме.

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