США и Европа рассматривают новые варианты ограничений в отношении российской нефти

Представители американского финансового ведомства обсуждают детали новых ограничений в отношении российской нефти, передает Общественная служба новостей. Санкции могут начать действовать уже с 5 февраля.
Первая часть ограничений касается экспортной продукции с высокой стоимостью. Например, дизельного топлива. Вторая часть направлена на более дешевую группу товаров, в том числе мазута.
Ранее СМИ сообщали, что среди представителей Евросоюза возникли сомнения в отношении того, смогут ли они в дальнейшем вводить санкции против России в полном объеме.