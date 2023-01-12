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Слияние или поглощение? В Омске официально реорганизовали два учебных заведения

Сегодня, 08:56
Фото: 1MI
иллюстрация

Омский библиотечный техникум официально стал частью колледжа культуры и искусств

Омские библиотекари, учащиеся на Звездова, теперь станут выпускниками колледжа, потому что библиотечного техникума больше не существует.

Омский областной колледж культуры и искусства взял под крыло Омский библиотечный техникум. Зарегистрировали слияние в ФСС 10 января 2023, а само создание нового юридического лица произошло еще в прошлом году, 28 декабря.

Единое средне специальное учебное заведение называется теперь БПОУ «Омский колледж культуры и искусств», во главе встала директор колледжа Берковская Зорина.

На сайте техникума пока информация не поменялась, и. о. директора значится Андросова Наталья.

Библиотечный техникум — одно из довоенных учебных заведений Омска. Первый выпуск случился в 1938 году. Теперь «младший собрат», открытый спустя 10 лет после первого выпуска в библиотечном техникуме, взял библиотекарей под свое имя.

Напомним, информация о скором слиянии появилась еще до Нового года, но было неясно, кто же станет «ведущим» во взаимоотношениях учебных заведений.

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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Новости#Муниципальное образование#Колледж#Техникум
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