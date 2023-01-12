Слияние или поглощение? В Омске официально реорганизовали два учебных заведения

Омский областной колледж культуры и искусства взял под крыло Омский библиотечный техникум. Зарегистрировали слияние в ФСС 10 января 2023, а само создание нового юридического лица произошло еще в прошлом году, 28 декабря.
Единое средне специальное учебное заведение называется теперь БПОУ «Омский колледж культуры и искусств», во главе встала директор колледжа Берковская Зорина.
На сайте техникума пока информация не поменялась, и. о. директора значится Андросова Наталья.
Библиотечный техникум — одно из довоенных учебных заведений Омска. Первый выпуск случился в 1938 году. Теперь «младший собрат», открытый спустя 10 лет после первого выпуска в библиотечном техникуме, взял библиотекарей под свое имя.
Напомним, информация о скором слиянии появилась еще до Нового года, но было неясно, кто же станет «ведущим» во взаимоотношениях учебных заведений.