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Россияне не смогли выбрать лучшего писателя

Сегодня, 10:58
Фото: 1MI
Большая часть жителей России затрудняется назвать главного писателя 2022 год.

Такие результаты демонстрирует опрос, проведенный ВЦИОМ. Об этом пишет 360tv.ru и, объясняя причины, приводит мнение заместителя главного редактора «Литературной России» Алексея Борзенко.

75% россиян, опрошенных ВЦИОМ, затруднились назвать главного писателя 2022 года. Чаще всего, согласно результатам опроса, называли Захара Прилепина — 4%, Александра Сергеевича Пушкина — 2%, и Виктора Пелевина — 2%. По мнению Алексея Борзенко, невозможность назвать главного писателя обусловлена не тем, что россияне перестали читать — вероятно, граждане страны «находятся в ожидании».  

Литература, отмечает Борзенко, нередко отстает от реальной жизни. Писателям для того, чтобы «переварить» происходящие события и отобразить их художественно, требуется время. По словам эксперта, общество уже «перешло в другое состояние» в условиях проведения СВО, тогда как литература еще запаздывает, и это, считает Алексей Борзенко, «нормально».

Спустя время, убежден эксперт, эпохальные события обязательно получат отражение в беллетристике, и в России появятся авторы, которые займут первый ряд. В качестве примера Борзенко приводит войну 1812 года: бум патриотической литературы начался лишь несколько лет спустя после ее завершения. Аналогичным образом ситуация складывалась и после окончания Великой Отечественной войны — произведения авторов-фронтовиков начали появляться через пять-семь лет после Великой Победы

#Общество
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