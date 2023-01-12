Россияне не смогли выбрать лучшего писателя

Такие результаты демонстрирует опрос, проведенный ВЦИОМ. Об этом пишет 360tv.ru и, объясняя причины, приводит мнение заместителя главного редактора «Литературной России» Алексея Борзенко.
75% россиян, опрошенных ВЦИОМ, затруднились назвать главного писателя 2022 года. Чаще всего, согласно результатам опроса, называли Захара Прилепина — 4%, Александра Сергеевича Пушкина — 2%, и Виктора Пелевина — 2%. По мнению Алексея Борзенко, невозможность назвать главного писателя обусловлена не тем, что россияне перестали читать — вероятно, граждане страны «находятся в ожидании».
Литература, отмечает Борзенко, нередко отстает от реальной жизни. Писателям для того, чтобы «переварить» происходящие события и отобразить их художественно, требуется время. По словам эксперта, общество уже «перешло в другое состояние» в условиях проведения СВО, тогда как литература еще запаздывает, и это, считает Алексей Борзенко, «нормально».
Спустя время, убежден эксперт, эпохальные события обязательно получат отражение в беллетристике, и в России появятся авторы, которые займут первый ряд. В качестве примера Борзенко приводит войну 1812 года: бум патриотической литературы начался лишь несколько лет спустя после ее завершения. Аналогичным образом ситуация складывалась и после окончания Великой Отечественной войны — произведения авторов-фронтовиков начали появляться через пять-семь лет после Великой Победы