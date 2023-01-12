Россияне не смогли выбрать лучшего писателя

Литература, отмечает Борзенко, нередко отстает от реальной жизни. Писателям для того, чтобы «переварить» происходящие события и отобразить их художественно, требуется время. По словам эксперта, общество уже «перешло в другое состояние» в условиях проведения СВО, тогда как литература еще запаздывает, и это, считает Алексей Борзенко, «нормально».