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Омскую «Тепловую компанию» решила банкротить «Омская газовая компания»

Сегодня, 11:28
Фото: Photobank Ura Media / Город55
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Список непримиримых кредиторов ТК становится все длиннее.

Компаний, которые хотят обанкротить омскую «Тепловую компанию», стало еще больше. Новости об этом регулярно появлялись в конце прошлого года. Сегодня, 12 января, о своем намерении подать соответствующее заявление подала «Омская областная газовая компания». Эта фирма принадлежит известному омскому бизнесмену Денису Кришкевичу и специализируется на розничной торговле моторным топливом в специализированных магазинах.

В последний раз список непримиримых кредиторов ТК пополнялся 21 декабря — в него попало столичное ООО «Юридическая сила». До этого о своем намерении банкротить «Тепловую» заявляли  котельный завод из Барнаула, компания из Магнитогорска, которая специализируется на гидроизоляционных работах, рязанская фирма, торгующая черметом, и другие предприятия.

 

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#Николай Эйхвальд#Экономика#Новости#Тепловая компания
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