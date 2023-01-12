Омскую «Тепловую компанию» решила банкротить «Омская газовая компания»

Компаний, которые хотят обанкротить омскую «Тепловую компанию», стало еще больше. Новости об этом регулярно появлялись в конце прошлого года. Сегодня, 12 января, о своем намерении подать соответствующее заявление подала «Омская областная газовая компания». Эта фирма принадлежит известному омскому бизнесмену Денису Кришкевичу и специализируется на розничной торговле моторным топливом в специализированных магазинах.