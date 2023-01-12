Омская стримерша «Кипишная» напала на хоккейную команду, игравшую возле ее дома

Омская стримерша «Кипишная», которую уже ставили на учет за неисполнение родительских обязанностей, напала еще и на игроков Любительской хоккейной лиги.
Как рассказал Городу55 представитель ХК «Сокол», дело было днем 5 января.
«На коробке КДМ „Юбилейный“ проходил турнир по хоккею, — вспоминает спортсмен. — Во время второй игры (я в это время как раз был на площадке) с балкона третьего этажа какая-то женщина сбросила банку, которая разбилась прям на льду. Благо не попала никому в голову. Хоть мы были и в хоккейной экипировке, в частности в шлемах, удар банкой по голове был бы крайне ощутим. Банка разбилась на льду, и мы были вынуждены остановить турнир и удалить осколки стекла со льда. Сами понимаете, в хоккее падения на лед неизбежны, а падение на стекло может серьезно ранить. После падения двух „снарядов“ женщина, которая их запустила, стала кричать на нас нецензурной бранью. Мол, в это время (а наш турнир начался в 13:00) шуметь нельзя. Музыки, колонок и прочего у нас не было. Шум мог быть разве что от попадания шайбы в борт или перекладину ворот».
Также представитель ЛХЛ рассказал нам, что на площадке и возле нее находились несовершеннолетние болельщики. К примеру, возле бортика, куда угодил второй «снаряд», стояли 7-12-летние парнишки. У них шлемов не было, и если бы банка попала в голову, все могло бы закончится печально.
«В результате словесной перепалки с женщиной, которая кидала банки, вызвали участкового, который выслушал нас и пошел к этой женщине домой, — объясняет представитель ХК „Сокол“. — После этого мы спокойно продолжили турнир, больше никаких инцидентов не было. Я даже и не предполагал, что снаряды скидывала на нас скандально известная омская блогерша».
В полиции подтвердили эту информацию.
«5 января в отдел полиции № 6 УМВД России по городу Омску от граждан поступило сообщение, что во дворе дома по улице Юбилейной неизвестная с балкона бросила стеклянную банку в сторону людей, игравших в хоккей. Прибывшим на место происшествия участковым уполномоченным полиции установлено, что на катке тренировались игроки ЛХЛ. Между ними и местной жительницей возник конфликт.
Установленная женщина пояснила, что хоккеисты мешали уснуть ее детям, что стало причиной конфликта. По словам женщины, банку она бросила на снег, а не на каток. С гражданкой участковый провел профилактическую беседу о недопущении впредь подобных действий, — рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Напомним, многих подписчиков возмутило поведение стримерши, которая во время трансляций из своей квартиры выпивала, курила и материлась в присутствии троих маленьких детей.
Недавно в отношении Анастасии К. (так ее зовут на самом деле) Следственный комитет возбудил уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей.