Омская стримерша «Кипишная» напала на хоккейную команду, игравшую возле ее дома

Также представитель ЛХЛ рассказал нам, что на площадке и возле нее находились несовершеннолетние болельщики. К примеру, возле бортика, куда угодил второй «снаряд», стояли 7-12-летние парнишки. У них шлемов не было, и если бы банка попала в голову, все могло бы закончится печально.