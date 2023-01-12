Ностальгическая машина времени. В Омскую область вернулись пятирублевые купюры

Омичей поразило возвращение пятирублевых купюр в наличное денежное обращение. В сообществе «Тарское прииртышье» опубликовали фотографию от жительницы Омской области, которая рассказала, что в супермаркетах теперь на сдачу выдают свежие «пятаки». Омичи даже проверяют наличие водяных знаков, прежде чем принять такую банкноту.
В комментариях под постом омичи подтвердили: и впрямь, уже не первый случай, кто-то и раньше получал новгородские зеленые «пятирублевки», знакомые многим по воспоминаниям из детства.
Впервые отпечатали такие банкноты в 1997 году, а ввели в обращение в 1998, как сообщается на сайте Банка России. Но сейчас уже наступил 2023 год, и омичи в комментариях первым делом обеспокоились, будут ли принимать такие купюры банкоматы.