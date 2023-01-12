Ностальгическая машина времени. В Омскую область вернулись пятирублевые купюры

Впервые отпечатали такие банкноты в 1997 году, а ввели в обращение в 1998, как сообщается на сайте Банка России. Но сейчас уже наступил 2023 год, и омичи в комментариях первым делом обеспокоились, будут ли принимать такие купюры банкоматы.