Ночь, улица, темно, мороз. В Омске спасли замерзающего на улице мужчину

Пресс-служба Росгвардии Омской области сообщила, что вчерашний вечер чуть не закончился трагедией. Мужчина почувствовал недомогание на проспекте Менделеева, упал у торгового павильона и не мог подняться.



Сотрудники вневедомственной охраны — сержант Виталий Фукс и старший сержант Александр Бойко заметили замерзающего омича во время патрулирования улиц. Мужчины помогли пострадавшему встать, довели до служебного автомобиля и вызвали медиков. Мужчина отогрелся, а потом его забрала бригада скорой помощи. Чуть не замерзшего насмерть человека госпитализировали.