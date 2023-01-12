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Ночь, улица, темно, мороз. В Омске спасли замерзающего на улице мужчину

Сегодня, 11:42
Фото: пресс-служба Росгвардии Омской области

В омских «Нефтяниках» росгвардейцы спасли от холодной смерти мужчину

Омич почувствовал себе нехорошо и упал. Росгвардейцы помогли ему подняться и вызвали медиков.

Пресс-служба Росгвардии Омской области сообщила, что вчерашний вечер чуть не закончился трагедией. Мужчина почувствовал недомогание на проспекте Менделеева, упал у торгового павильона и не мог подняться. 

Сотрудники вневедомственной охраны —  сержант Виталий Фукс и старший сержант Александр Бойко заметили замерзающего омича во время патрулирования улиц. Мужчины помогли пострадавшему встать, довели до служебного автомобиля и вызвали медиков. Мужчина отогрелся, а потом его забрала бригада скорой помощи. Чуть не замерзшего насмерть человека госпитализировали.

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#Дарья Зыкова#Омск#Происшествия#Город#Новости#Росгвардия#Мороз#Спасение человека#Ухудшение погоды
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